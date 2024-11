TRANSPORTE

Novo avião do São Paulo chega ao Brasil e deve ser utilizado na próxima temporada

A aeronave do tricolor paulista tem 69 assentos executivos para jogadores e comissão técnica

A partir do ano que vem, o São Paulo poderá contar com um novo avião, que já chegou em Curitiba para os últimos ajustes. O novo modelo modernizar o que já é usado pelo clube, que agora conta com um Boeing 737-700NG (Next Generation).