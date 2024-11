CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória treina pela penúltima vez antes de enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão

A equipe rubro-negra assistiu a um vídeo sobre o adversário, fez um coletivo tático e treinou bola parada

Marina Branco

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 15:26

A Toca do Leão amanheceu focada na partida contra o Criciúma, marcada para esta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Depois de um domingo de folga, os jogadores do Vitória treinaram nesta segunda-feira (18) pela manhã, com vídeo preparatório, coletivo tático e atividades de bola parada.

A concentração rubro-negra começou com um vídeo sobre o Criciúma, informando os jogadores sobre o futuro adversário. Após assistir, foram todos para o campo aquecer.

Thiago Carpini chegou e organizou os atletas em um coletivo tático em campo aberto, dividindo o time em dois grupos de onze. O objetivo principal da atividade foi construir jogadas desde a defesa, até a movimentação ofensiva no ataque.

Após o treinamento em grupo, alguns jogadores ensaiaram jogadas de bola parada com as correções do técnico.

O último treino do Vitória antes da partida será na manhã desta terça-feira (19), horas antes de viajarem para Criciúma, no final da tarde. O jogo será às 16h30 na quarta, no Estádio Heriberto Hülse.