Vitória está entre as cinco equipes que mais fazem pontos após uma Data-Fifa

Rubro-negro baiano tem 66,6% de aproveitamento nos jogos seguintes ao período separado para partidas entre seleções

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 17:07

Vitória ganhou dois de três jogos disputados após a Data-Fifa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Série A do Campeonato Brasileiro está paralisada para que as seleções de futebol disputem seus respectivos compromissos internacionais, a chamada Data-Fifa. O tempo de intervalo é a oportunidade das equipes recuperarem os lesionados e consertarem as falhas. Na briga contra o rebaixamento, o Vitória acredita no fato de ser um dos cinco clubes do Brasileirão com mais pontos após a Data-Fifa para seguir na primeira divisão.

Na quinta posição, o Leão já superou dois adversários em três jogos disputados após o período dedicado às seleções. Com o desempenho, o rubro-negro baiano conta com um aproveitamento de 66,6%. Caso o aproveitamento se mantenha nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Thiago Carpini alcançaria o objetivo da permanência.

Somar 10 dos últimos 15 em disputa deixaria o Leão com 48 pontos ao final da competição. De acordo com cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação seria o suficiente para se manter na elite. Para efeito de comparação, a faculdade coloca 44 pontos com apenas 1% de chance de ser rebaixado.

Assim, o Leão precisa vencer dois dos cinco confrontos finais do Brasileirão. O aproveitamento necessário é de apenas 40%, próximo ao apresentado pelo clube ao longo da competição. Ao longo do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro acumulou 38% de aproveitamento.

Acima do Vitória, o líder Botafogo somou sete pontos nas três partidas seguintes às paradas no Brasileiro. O aproveitamento de 77,7% é levemente superior ao rendimento de 68% dos pontos que tem na competição inteira.

Completando a lista, três equipes dividem o topo com 100% de aproveitamento. Nos três intervalos para partidas de seleções ao longo da Série A, São Paulo, Palmeiras e Internacional foram os únicos que venceram todos os jogos seguintes. Destes, é o tricolor paulista que possui o maior salto de desempenho. Ao longo da competição, o São Paulo conquistou 59% de aproveitamento de pontos. Os dados foram divulgados pelo Bolavip Brasil.

Do outro lado, seis equipes somaram apenas um ponto em nove disputados nos retornos: Cruzeiro, Criciúma, Vasco, Cuiabá, Grêmio e Athletico-PR. Entre eles, o destaque negativo fica por conta dos mineiros e dos cariocas. Já a equipe catarinense é o próximo adversário do Vitória na Série A. O Leão enfrenta o Criciúma na próxima quarta-feira (20), a partir das 16h30, no estádio Heriberto Hülse.

Cruzeiro e Vasco estão na metade de cima da tabela e veem uma perda de aproveitamento de pontos depois da Data Fifa. O Cruzeiro tem aproveitamento de 47% e o Vasco, de 43%. Mas ambos, depois da parada, somam apenas 11% dos pontos possíveis.

Os cinco times do Brasileirão com melhor rendimento depois das paradas para Data Fifa:

1 - São Paulo - 100% (57% no geral)

2 - Internacional - 100% (59% no geral)

3 - Palmeiras - 100% (64% no geral)

4 - Botafogo - 77,7% (68% no geral)

5 - Vitória - 66,6% (38% no geral)

Os seis times do Brasileirão com pior rendimento depois das paradas para Data Fifa:

1 - Cruzeiro - 11% (47% no geral)

2 - Vasco - 11% (43% no geral)

3 - Grêmio - 11% (39% no geral)

4 - Criciúma - 11% (37% no geral)

5 - Athletico - 11% (35% no geral)