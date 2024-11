ARTILHEIRO DO LEÃO

Alerrandro é o quarto atacante do Vitória com mais gols em uma temporada nos últimos 10 anos

Último jogador a ter números melhores que o atual centroavante do Leão foi Léo Ceará, em 2020

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 05:52

Alerrandro marcou 16 gols pelo Vitória na atual temporada, sendo 10 pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dezesseis jogos sem conseguir balançar as redes. A marca negativa do atacante Alerrandro durante a temporada rendeu críticas de torcedores do Vitória, que questionavam sua titularidade no Campeonato Brasileiro. Quatro meses após acabar o jejum - com direito a dois gols sobre o Corinthians -, o jogador vive um momento de renascimento no clube rubro-negro atualmente. Já são quatro partidas seguidas vazando as defesas adversárias.

O gol na rodada passada, mais uma vez diante do rival paulista, fez o camisa 9 do Leão alcançar seu 10º tento na Série A. A marca elevou o jogador ao top 3 na lista de artilheiros da competição. Ele é o terceiro no ranking, empatado com Luciano (São Paulo), Hulk (Atlético-MG) e Yuri Alberto (Corinthians). O quarteto está atrás apenas de Estêvão (Palmeiras), com 12 gols, e Pedro (Flamengo), com 11.

Apesar do longo período sem contribuir diretamente nos gols do clube baiano, Alerrandro cravou de vez a volta à boa fase com o início do segundo turno: 70% dos tentos do centroavante ocorreram neste recorte, sendo sete deles nos últimos nove confrontos. Na metade final do Brasileirão, a média do jogador é de 0,58 gol por partida. Ou seja, Alerrandro precisa, em média, de dois jogos para marcar no returno.

Considerando todas as competições na temporada, o camisa 9 rubro-negro já soma 16 tentos, além de ter contribuído com sete assistências.

Esse é o ano mais goleador do atacante, assim como a temporada com mais participações em gols de Alerrandro desde que ele iniciou a carreira como profissional. Antes, os melhores números do atleta de 24 anos foram registrados em 2019, quando ele participou de 14 gols pelo Atlético-MG, sendo 13 tentos e uma assistência.

Na seleta lista

O desempenho dentro de campo coloca o centroavante em um pódio de artilheiros do Vitória nos últimos 10 anos. Desde 2014, somente três jogadores conseguiram balançar as redes mais vezes em uma só temporada: Léo Ceará, Marinho e Neilton.

Atualmente no Cerezo Osaka, do Japão, Léo Ceará foi o último jogador rubro-negro a ter números melhores que Alerrandro. Ele anotou 20 gols em 2020, sendo 16 deles na Série B - feito que lhe rendeu o posto de vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Caio Dantas, então no Sampaio Corrêa, com 17. Prata da casa, Léo foi a válvula de escape encontrada pelo Vitória para fugir do rebaixamento à terceira divisão - o time terminou na 14ª posição.

Em relação às temporadas na Série A, o mais recente atleta da equipe vermelha e preta a conseguir marcar mais vezes que Alerrandro foi Neilton. Em 2018, ele anotou 21 tentos durante o ano. No entanto, apenas sete gols foram registrados no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que essa foi a última edição da primeira divisão disputada pelo Vitória antes de 2024.

O ponta Marinho, figura essencial para a permanência rubro-negra na elite nacional em 2016, aparece empatado com Neilton. Ele também marcou 21 gols naquele ano, mas com uma diferença: a quantidade de gols feitos no Brasileirão. Marinho balançou as redes adversárias 12 vezes ao longo dos 27 jogos disputados na Série A daquele ano. Além disso, o então camisa 7 terminou como artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols.

Outro destaque do Leão em edições passadas do Campeonato Brasileiro é o atacante colombiano Santiago Tréllez. Em 2017, o centroavante chegou ao Vitória próximo ao fim do primeiro turno, participou de 23 jogos com a camisa vermelha e preta e balançou as redes em 10 oportunidades, todas na Série A.