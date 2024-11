DESFALQUE

Suspenso: Vitória perde atacante Everaldo para jogo contra o Criciúma

Jogador entrou durante a partida contra o Corinthians na função de Carlos Eduardo

Além da derrota para o Corinthians dentro de casa, o Vitória perdeu o atacante Everaldo para o confronto contra o Criciúma, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponta do Leão está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante dos paulistas.

Com a ausência, o técnico Thiago Carpini perde uma opção para o ataque. O atacante substituiu Carlos Eduardo durante a partida contra o Corinthians, no Barradão. O camisa 37 ficou 19 minutos em campo, acertou 77% dos passes tentados (10/13) e não finalizou ao gol.

Com a camisa do Vitória, Everaldo tem 18 partidas disputadas em 2024. O atacante marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Próximo compromisso do Leão, a partida contra o Criciúma vai ser disputada no dia 20 de novembro, no Estádio Heriberto Hülse, a partir das 16h30.