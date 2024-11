TORCEDOR PRESENTE

Barradão completa 38 anos com aumento na média de público em uma temporada na Série A

Em comparação com 2013, melhor campanha do clube no campeonato de pontos corridos, houve um aumento percentual de 57%, aproximadamente

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:28

Vitória já levou mais de 300 mil torcedores ao Barradão no Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo com a derrota para o Corinthians dentro de casa, a história do torcedor do Vitória com o Barradão em 2024 não pode ser apagada. Entre os altos e os baixos da montanha-russa de emoções que tomaram os rubro-negros, uma maior ocupação das arquibancadas é vista a cada jogo no Campeonato Brasileiro para coroar o 38º ano do estádio. O Manoel Barradas faz aniversário nesta segunda-feira (11).

Iniciando a temporada com uma invencibilidade que durava desde a 14ª rodada da Série B, o Vitória começou o ano defendendo a força do Barradão nas principais competições do primeiro semestre. Foram 10 partidas entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, com nove resultados positivos e um empate, o que gerou um aproveitamento de 93%. A sequência, melhor momento do time em casa no ano, terminou com um clássico Ba-Vi, quando o rubro-negro virou o jogo nos minutos finais.

A invencibilidade, no entanto, encontrou o seu fim no confronto seguinte. Voltou para a primeira divisão depois de seis anos e logo contra o atual campeão da Série A. Dentro de campo, o Leão acabou sendo superado pelo Palmeiras por 1x0, mas o clube baiano viu 30.644 torcedores ocuparem as arquibancadas em apoio ao time de coração.

Antes o que era sólido, se tornou um problema. Após o revés, o Leão passou pelo seu pior período dentro de casa na temporada, chegando a cinco partidas seguidas sem conseguir vencer no Barradão. Ao longo da competição, o Vitória voltou a sair com os três pontos dentro de casa e se estabilizou. Apesar de ser o quinto pior mandante do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados no Barradão, o aproveitamento após a chegada de Thiago Carpini é de 52%.

Contando apenas o segundo turno, o rendimento sobe para 61%. Nesse recorte, o rubro-negro disputou sete jogos, empatando um, sendo superado em dois e ganhando os outros quatro. No geral, são 28 jogos na temporada, com 16 vitórias, três empates e nove derrotas. Foram 48 gols marcados e 32 sofridos.

12º Jogador

Diferente de outras temporadas, a atual campanha do Vitória na primeira divisão contou com um diferencial: a presença da torcida. Em 2018, último ano em que o Leão disputou a Série A, o clube teve uma média aproximada de nove mil torcedores como mandante.

Hoje, faltando dois confrontos a disputar no Barradão, o Leão é o 13º clube da série A com maior média de público pagante, com 22.741 pessoas por jogo. No total, o rubro-negro levou ao estádio ao menos 386.597 torcedores durante o Campeonato Brasileiro. Os números foram divulgados pelo site ‘Ranking CBF’.

A presença do torcedor no estádio serve como uma confirmação da mudança de perfil dos rubro-negros nos últimos anos. Para efeito de comparação, a melhor campanha do Vitória nos pontos corridos contou com uma média de apenas 14 mil torcedores. Ou seja, desde 2013, houve um aumento percentual de, aproximadamente, 57%.

Há de se levar em consideração também que o perfil do torcedor brasileiro, em geral, tem sido de ocupar mais os estádios. Nessa mesma temporada em que o Vitória terminou em quinto, a Série A terminou com o Cruzeiro como líder de média de público, com 28 mil. Já na atual temporada, é o Flamengo quem detém a liderança, com 49 mil pessoas por jogo.

“Novato” no Barradão, o lateral Lucas Esteves comentou sobre a importância da torcida estar comparecendo aos jogos durante entrevista ao CORREIO. “Nosso 12º jogador são os torcedores. A festa que eles fazem é impressionante e foi citada até por outros treinadores. Quando você está [em campo] sentindo essa energia, olha para a arquibancada e vê a festa, não tem como não jogar por eles. Fico muito feliz de estar a favor dessa torcida”.