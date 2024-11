SUSPENSOS

Criciúma perde dupla gringa para jogo contra o Vitória na Série A

Miguel Trauco e Wilker Ángel foram convocados para as seleções de Peru e Venezuela, respectivamente

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 19:25

Os gringos Miguel Trauco e Wilker Ángel estão fora contra o Vitória Crédito: Celso da Luz/Criciúma E.C.

O Criciúma, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, perdeu dois jogadores para o confronto contra a equipe rubro-negra, válido pela 34ª rodada. O treinador Cláudio Tencati não vai contar com o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco e nem com o zagueiro venezuelano Wilker Ángel. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Os dois atletas foram convocados por suas respectivas seleções e não participam dos treinamentos com o elenco catarinense nos próximos dias. Em contrapartida, o carvoeiro deve ter o retorno do goleiro Gustavo, formado nas divisões de base do Vitória. O atacante Felipe Vizeu também volta ao time após cumprir suspensão contra o Cruzeiro. No Leão, o atacante Everaldo é o único suspenso.