Após derrota, Vitória volta aos treinos com retorno de dupla lesionada

Enquanto o lateral direito precisou ser substituído contra o Corinthians, o zagueiro do Leão nem chegou a entrar em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 19:21

Willean Lepo saiu de campo lesionado contra o Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após ser superado pelo Corinthians dentro do Barradão, o Vitória deu início a preparação para o confronto diante do Criciúma, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (13), o clube rubro-negro voltou ao centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura com a presença do lateral direito Willean Lepo e do zagueiro Neris.

Os dois jogadores estavam lesionados, mas já treinaram sem restrições durante o dia. O lateral iniciou como titular improvisado na esquerda, mas precisou ser substituído por Patric Calmon durante a partida, após reclamar de dores. Já o zagueiro ficou como opção no banco de reservas.

Durante entrevista coletiva, o treinador Thiago Carpini revelou que o defensor não entrou em campo por não ter treinado durante a semana. "[O Edu] só iniciou porque o Neris não treinou durante a semana e não reuniu condições. Tivemos uma mudança no lado esquerdo, no miolo de zaga. (...) Mas a tendência é que volte a dupla mais entrosada, jogando há mais tempo, que é o Neris e o Wagner", disse.

Além da dupla, o volante Caio Vinícius correu em torno dos campos do complexo esportivo. O jogador teve uma lesão muscular na região anterior da coxa. Operado em julho deste ano por uma lesão no ligamento cruzado anterior, o zagueiro começou a correr na esteira na segunda-feira passada e passou para o campo nesta quarta-feira (13).

A sessão de treinamento após a derrota na última rodada começou com ativação na academia de musculação. Em seguida, o elenco do Leão realizou um aquecimento, com jogos em quadrantes e exercícios de velocidade. Por fim, Carpini comandou um treino técnico para aprimorar a transição com posse de bola.