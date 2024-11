OPORTUNIDADE

Vitória anuncia promoção de Black Friday no programa de sócios-torcedores

A campanha oferta 15% de descontos para sócios com planos semestrais e 20% de desconto para sócios com planos anuais

O Vitória anunciou nesta semana o início da campanha de Black Friday digital no programa de sócios-torcedores do clube, o Sou Mais Vitória. A campanha oferta 15% de descontos para sócios com planos semestrais e 20% de desconto para sócios com planos anuais. A campanha já está disponível no site oficial do programa.