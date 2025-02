CARA NOVA

Novo reforço do Bahia, goleiro Ronaldo desembarca em Salvador; veja

Jogador passará por exames antes de assinar contrato contrato por uma temporada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:05

Goleiro Ronaldo chegou a Salvador para reforçar o Bahia Crédito: Reprodução/ECB TV

Novo reforço do Bahia, o goleiro Ronaldo desembarcou em Salvador nesta quarta-feira (26), para realizar exames médicos e assinar contrato com o tricolor. O jogador assinará com o Esquadrão por empréstimo por uma temporada. >

O desembarque de Ronaldo na capital baiana foi flagrado pelo canal ECB TV. O goleiro estava no Atlético-GO, onde era titular absoluto. >

Adivinhem o número do voo de Ronaldo…



Simplesmente 1959!! pic.twitter.com/GN81g85UI1 — Neto (@netoecbtv) February 26, 2025

Natural de Salvador, Ronaldo foi revelado pelo Vitória. Ele estreou no time principal do rubro-negro em 2018 e permaneceu no clube até 2021, quando foi para o Atlético-GO.>

No Dragão, Ronaldo se consolidou e ganhou sequência. Ao todo, ele disputou 141 jogos pelo Atlético-GO. Na temporada passada, Ronaldo foi titular do time durante o Campeonato Brasileiro. O Dragão acabou rebaixado à Série B.>