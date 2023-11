O Bahia agradece: Cruzeiro e Vasco empatam no Mineirão

Cruzeiro e Vasco parecem fadados a brigar contra o rebaixamento no Brasileirão até a rodada final. Nesta quarta-feira (22), as equipes se enfrentaram no Mineirão vazio sob obrigação da vitória para ganhar um respiro na tabela. Um triunfo significaria abrir cinco pontos do Bahia, primeiro na degola, mas o empate por 2x2 acabou sendo ruim para ambos e melhor para o tricolor.



Depois de sair atrás no marcador, o Cruzeiro buscou a virada ainda na primeira etapa. Contudo, acabou cedendo a igualdade já na parte final do jogo. Nos acréscimos, ainda viu Wesley perder chance de ouro na pequena área. Além do tropeço, o Vasco lamentou ter dois gols de Vegetti anulados, ambos com auxílio do VAR e impedimentos corretamente anotados.