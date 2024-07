PONTARIA DESCALIBRADA

'O detalhe faz diferença', lamenta Everton Ribeiro sobre chances perdidas pelo Bahia contra o Palmeiras

O sistema ofensivo do Bahia viveu uma noite para ser esquecida. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo (7), o tricolor criou boas chances no ataque, mas não acertou a pontaria e passou em branco na derrota por 2x0. Após a partida, o meia Everton Ribeiro lamentou a ineficiência da equipe e lembrou que o detalhe faz a diferença em jogos grandes.

Só Jean Lucas teve duas oportunidades de frente com o goleiro Weverton e acabou desperdiçando. Biel e Estupiñan também ficaram no quase.

O resultado tirou o Bahia do G4 do Brasileirão. O tricolor soma os mesmos 27 pontos do São Paulo, mas foi ultrapassado por conta do saldo de gols. O Palmeiras, que estava empatado com o clube baiano, chegou aos 30 pontos e assumiu a vice-liderança.