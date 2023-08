Osvaldo ainda treina separado em preparação do Vitória para enfrentar o Atlético-GO

De colete, zagueiro Marco Antônio participa de treino na Toca do Leão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O técnico Léo Condé ainda não tem certeza se poderá contar com o atacante Osvaldo no próximo jogo do Vitória, domingo (27), às 18h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly.



Recuperado de lesão na coxa, Osvaldo treinou em separado na tarde desta terça-feira (22), quando o elenco rubro-negro realizou o segundo treino preparatório para enfrentar a equipe goiana.



Inicialmente, Osvaldo deu piques e, na sequência, fez um trabalho de finalização em campo. A previsão é que ele seja testado na quinta-feira (24), véspera da viagem para Goiânia, para identificar se está apto a integrar a delegação para o jogo.

O volante Rodrigo Andrade e o lateral direito Railan seguiram com o trabalho de transição e estão fora do jogo, bem como o meia Giovanni Augusto, que ainda se recupera em casa após fratura na costela.

Os jogadores que já estão à disposição de Léo Condé fizeram trabalhos de joguinhos e aperfeiçoamento de finalizações. O elenco do Vitória volta a treinar na tarde de quarta-feira (23). A atividade será tática, realizada no gramado do Barradão e fechada à imprensa.