Pais de Gabigol defendem filho por festa: 'Espetáculo de ódio'

Gabigol e os pais, Valdemir Almeida e Lindalva Barbosa. Crédito: Reprodução

A menos de um mês da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo passa por um período conturbado entre elenco, direção e torcida. Nesta semana, a festa de aniversário de Gabigol foi motivo para que torcedores se sentissem inconformados com as festividades durante sequência negativa da equipe de Jorge Sampaoli na temporada.



Após ameaças de protestos, Valdemir e Lindalva, pais do camisa 10, se posicionaram, e negaram que, ao comemorar a festa, ele esteja sendo irresponsável ou descomprometido com o Flamengo.

"Não podemos tolerar as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns, promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco", afirmaram os pais do atacante.

Gabigol completa 27 anos nesta quarta-feira (30), mas a comemoração será um dia antes, nesta terça (29). O Flamengo não irá a campo porque foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final, pelo Olímpia. Caso tivesse se classificado, enfrentaria o rival Fluminense nas quartas de final. A festa ocorrerá no Itanhangá, bairro da zona oeste do Rio.

"O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família", diz outro trecho do comunicado. Os pais de Gabigol também criticaram a exposição da data e local do evento por parte de jornalistas e influenciadores. "Expor convite de aniversário com data, hora e endereço, incitando o torcedor a protestar contra o Gabriel e seus convidados, é no mínimo muito irresponsável".