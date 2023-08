Cándido comemora gol do Bahia junto com Cauly. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O triunfo por 3x1 sobre o América-MG tirou o Bahia da zona de rebaixamento e deu um pouco de tranquilidade após o time amargar oito partidas sem vencer.



Depois do jogo na Fonte Nova, o técnico Renato Paiva aproveitou para elogiar os laterais Gilberto e Camilo Cándido. O primeiro se firmou como titular, enquanto o uruguaio fez a sua estreia na Fonte Nova.



"São dois jogadores de muita qualidade. Dois jogadores que quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como [Matheus] Bahia e Cicinho têm, crescerem e ajudarem a equipe", iniciou Paiva.

"Em termos ofensivos, são muito fortes. Em termos defensivos, tiveram bem. Vamos seguir tentando jogar desta forma. Não sei se será uma continuidade ou não, o Campeonato Brasileiro não dá margem para isso. Às vezes, uns ganham, outras perdem. Toda gente esperava que o São Paulo ganhasse, o Atlético-MG não ganhava nos últimos jogos e ganhou... O Vasco ganhou. Enfim. É o Campeonato Brasileiro. Mas são dois bons reforços", completou.

O treinador também explicou o motivo de ter deixado o volante Acevedo no banco. Paiva mudou o esquema contra o América e montou o Bahia com três atacantes. Ademir ganhou as companhias de Everaldo e Rafael Ratão.

"Viu o jogo que Rezende fez?! Jogo mais ofensivo. O Nico, em questões de cansaço, notamos que nos últimos tem perdido muita bola, tem errado muito passe, e Rezende dava critério ofensivo diferente. Só isso", disse.

Com 18 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão. O tricolor tem a mesma pontuação do Santos, mas leva vantagem no saldo de gols.