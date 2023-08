Paiva se mostra feliz com goleada, mas indica melhorias ofensivas

Treinador acredita . Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após a goleada de 4x0 diante do Bragantino nja tarde deste domingo (20), o técnico Renato Paiva elogiou a postura de sua equipe durante a coletiva de imprensa e valorizou o resultado conquistado diante de um adversário que disputa vaga no G6 do Brasileirão. Apesar de satisfeito com o placar elástico, Paiva alertou que a equipe ainda precisa evoluir no ‘último passe para a finalização’. O treinador revelou que, no intervalo, conversou com os atletas no vestiário sobre a necessidade de melhorar o quesito na segunda etapa.

“Fizemos um jogo de qualidade contra uma equipe muito bem treinada. Tivemos qualidade de jogo posicional, porque contra o Atlético tivemos 40 minutos muito bem, mas deixamos de ter esse jogo posicional e perdemos o controle. No primeiro tempo houve precipitação no último passe, nós poderíamos ter feito mais gols, mas precisávamos de mais critério nesse último passe. Foi uma das coisas que alertei. De resto, foi uma exibição de volume e com gols”, explicou.

Mesmo com a manutenção fora do Z4 e um começo positivo de returno da Série A, Paiva teve cautela ao falar de uma possível ‘virada de chave’ da equipe daqui em diante. "Quando falamos em virada de chave no Brasileiro eu acho muito arriscado. Você ganha um jogo e perde outro. Não só o Bahia, mas todas as equipes. O que queremos é gerar continuidade de jogo. Acho que estamos conseguindo fazer isso. Quero ganhar sempre e gerar comportamentos em minha equipe. Isso hoje já conseguimos", continuou.

O onze inicial montado por Paiva teve uma mudança em relação ao jogo anterior contra o Atlético-MG. O centroavante Vinícius Mingotti ficou com a titularidade e Everaldo saiu do banco no segundo tempo. Sobre a escolha, o técnico reforçou que se baseou na estratégia montada pelo Bragantino para escolher o homem da posição.

“A questão de escolher uma peça ou outra é sempre por questões físicas ou estratégicas. Hoje foi claramente estratégica, que tem a ver com o posicionamento defensivo do Bragantino. Portanto, Mingotti dá umas coisas que o Everaldo não dá e minha escolha foi unicamente por isso, não há outra explicação E ele [Mingotti] fez um trabalho extraordinário, assim como fez o Everaldo quando entrou bem no jogo”, afirmou.

Sobre o sistema defensivo, o treinador foi questionado sobre o papel de Kanu na equipe, que se consolidou como titular na zaga tricolor e vem dividindo a dupla com Vitor Hugo, que também assumiu o status de titular. “Kanu tem sido um dos pilares da defesa, um dos mais utilizados com regularidade. Eu falei com o Luís Castro quando quisemos contratar ele. E as informações que ele [Castro] me passou foram as melhores, e agora isso se confirma. Ele tem qualidade e jogando com regularidade ele é isso que vemos, é um capitão, um líder e tem sido muito importante nessa fase onde estou optando por Kanu e Vitor Hugo. São jogadores de muita experiência. Kanu e Vitor só têm esse nível porque os outros, Gabriel Xavier, Raul Gustavo, David Duarte e Marcos Vitor, também trabalham nos fazem crescer”, completou.

Kanu, que é ex-jogador do Botafogo, poderá enfrentar os cariocas na próxima rodada já que foi contratado em definitivo pelo Bahia. Sobre o duelo contra o líder do campeonato, fora de casa, Renato Paiva repetiu um mantra que já foi citado em outras oportunidades.

por Renato Paiva "“Vamos jogar contra o líder,que não perde para quase ninguém. Mas vou com zero medo e muito respeito. Eles são muito compactos e muito competitivos, e por isso estão em primeiro com larga distância. Individualmente e coletivamente são muito bem comandados. Mas é como falo: vamos com máximo respeito, mas zero medo”."

Veja outros destaques da coletiva de Renato Paiva