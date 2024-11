BRASILEIRÃO

Palmeiras recorre à CBF para impedir torcida única contra o Cruzeiro

O vice-governador de Minas Gerais pediu a torcida única por causa da emboscada feita pela Mancha Alviverde em outubro

Marina Branco

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 18:30

Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras Crédito: Divulgação I Palmeiras

O Palmeiras foi em busca da CBF para impedir os planos de Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, de ter torcida única no jogo entre o Verdão e o Cruzeiro pela penúltima rodada do Brasileirão. A partida, que será disputada em 4 de dezembro no Mineirão, é o foco do ofício feito pelo time paulista, que sugere mudança no estado de realização do jogo caso a mudança não seja acatada.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, defendeu a alteração do local da partida caso o governo de Minas não acredite que tem estrutura policial para conter as confusões e manter espaços para a torcida alviverde no estádio.

Para o vice-governador, a necessidade de torcida única vem da briga que ocorreu na emboscada feita por integrantes da Mancha, a torcida organizada do Palmeiras, contra torcedores do Cruzeiro, em outubro.

Na ocasião, foram 150 envolvidos, resultando na morte de um cruzeirense e em outros 17 feridos. “Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio”, afirmou Simões.

Por que o Palmeiras quer tanto estar presente

A luta do clube em ter sua torcida no estádio contra o Cruzeiro se deve à importância da partida, decisiva na corrida pelo Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras briga com o Botafogo, apenas quatro pontos acima na tabela.