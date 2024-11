MANCHA VERDE

Membro da organizada do Palmeiras é indiciado por homicídio e mais 4 crimes

Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos, foi preso na emboscada contra torcedores do Cruzeiro em Mairiporã

Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos, integrante da torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, foi indiciado por cinco crimes. Tancredi esteve envolvido na emboscada contra torcedores do Cruzeiro em Mairiporã, em São Paulo.

A emboscada aconteceu na madrugada do dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido de Belo Horizonte. As vítimas da emboscada foram torcedores da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro. José Victor Miranda dos Santos, de 30 anos, faleceu após sofrer queimaduras e lesões graves. Outros 17 torcedores ficaram feridos.