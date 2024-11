BRASILEIRÃO

Palmeiras joga no Allianz pela 1ª vez desde proibição à torcida organizada; veja detalhes

O time alviverde enfrentará o Grêmio às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 11:10

Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras

O Palmeiras tem, nesta sexta-feira, um jogo crucial na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O time alviverde enfrentará o Grêmio às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada da competição. Será o primeiro compromisso do Palmeiras em seu estádio desde o veto aos membros da torcida Mancha Alvi Verde. A organizada está proibida de frequentar os estádios de São Paulo por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada após o envolvimento de torcedores da organizada na emboscada contra a torcida Máfia Azul, do Cruzeiro, ocorrida no final de outubro. O episódio de violência deixou um torcedor morto e vários feridos.

Para proibir a presença da Mancha Alvi Verde nos estádios, a Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Desse modo, a determinação impede a entrada nos estádios paulistas de qualquer indumentária ou objetos (faixas, bandeiras) que identifiquem membros da principal torcida organizada do Palmeiras.

Os torcedores da Mancha podem estar presentes nas partidas da equipe alviverde, mas sem portar qualquer objeto ou vestir roupas associadas à torcida organizada em questão.

Desde a resolução do Ministério Público de São Paulo, o Palmeiras entrou em campo apenas uma vez. Na última segunda-feira, o time de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena. O clássico contou apenas com a presença de torcedores da equipe corintiana.

Para o jogo desta sexta-feira contra o Grêmio, o Palmeiras anunciou que 25.300 ingressos já foram vendidos. A venda geral teve início na manhã de quarta-feira. Os bilhetes custam entre R$ 130 e R$ 250.