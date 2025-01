PATROCÍNIO

Palmeiras remove logo da Crefisa dos uniformes no site

O clube deve divulgar o novo modelo antes do início da temporada, no dia 15

Em clima de mudança, o Palmeiras já removeu a logo da Crefisa do site oficial, como parte das preparações para o anúncio do uniforme estampando o novo patrocínio do clube. Pelos próximos três anos, o Verdão será apoiado pela casa de apostas Sportingbet, que estampará as camisas divulgadas próximo do início do Campeonato Paulista.