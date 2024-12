REFORÇO DE PESO

Atacante Paulinho é anunciado oficialmente pelo Palmeiras

O novo jogador alviverde chega por R$ 118 milhões, enquanto os volantes Patrick e Gabriel Menino vão ao Atlético-MG

O ex-atacante do Atlético-MG Paulinho foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras nesta terça-feira (31). O anúncio da nova contratação ocorreu através das redes sociais da equipe paulista. Em 2024, Paulinho entrou em campo em 59 partidas e marcou 19 gols. Foi peça importante, fazendo dupla com Hulk, na condução do Atlético-MG às finais de Copa do Brasil e da Libertadores.