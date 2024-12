TRANSFERÊNCIAS

Investidor do Atlético-MG confirma venda de Paulinho ao Palmeiras: 'Proposta muito boa'

A oferta do Palmeiras para ter o atacante de 24 anos foi de R$ 118 milhões

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin confirmou a venda do atacante Paulinho ao Palmeiras, nesta segunda-feira, em entrevista à rádio mineira Rede 98. De acordo com o empresário, a quantia oferecida pela diretoria palmeirense estava de acordo com as expectativas do clube e será utilizada para investir no elenco.