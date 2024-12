REFORÇO DE PESO

Paulinho chega a São Paulo e fica perto de ser anunciado pelo Palmeiras; Patrick se despede

Após vice na Libertadores e Copa do Brasil, Atlético-MG negociou o atacante

Palmeiras deve concretizar a qualquer momento a contratação do atacante Paulinho junto ao Atlético-MG. O jogador já está em São Paulo e deve aproveitar sua ida para a capital paulista, onde vai assistir o show de Chris Brown, no Allianz Parque, para definir sua situação com o clube alviverde. Ele faz parte de uma negociação envolvendo a ida do jovem meia Patrick para o clube mineiro.