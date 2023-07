O atacante Pedro, do Flamengo, falava ao telefone com a família quando foi agredido pelo preparador físico do clube, Pablo Fernandez, na noite de sábado, 29, depois do jogo entre o clube carioca e o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Todos foram para a delegacia e liberados. O jogador teve um corte na boca e escoriações no rosto. A delegação do Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro.



Conforme apurou o Estadão, Pedro estava o celular no vestiário quando Pablo Fernandez chegou perto do atleta e apontou o dedo em seu rosto. Ele cobrava Pedro por não ter feito um aquecimento junto aos demais reservas. Segundo registrado pela polícia, o preparador dizia que isso era "falta de respeito" por parte do jogador, ao que lhe deu três tapas no rosto. Pedro, então, tirou a mão do preparador de perto, mas a reação de Fernandez foi um soco no lado direito da face do atacante.