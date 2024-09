FÓRMULA 1

Piastri confirma ajuda a Norris em disputa contra Verstappen pelo título da F1

Holandês da Red Bull é o líder da classificação, com 303 pontos, contra 241 do adversário inglês

Na briga direta pelo título da temporada da Fórmula 1 com a Red Bull, a McLaren vai ter em Oscar Piastri um elemento fundamental em sua estratégia para tentar desbancar a equipe de Max Verstappen.

A escuderia inglesa vai ter em seu segundo piloto um fiel escudeiro para favorecer Lando Norris na disputa pelo título do Mundial de Pilotos. O cenário atual coloca o holandês na liderança da classificação, com 303 pontos, contra 241 do adversário inglês.