MUDANÇA

Piqué sugere fim do 0 a 0 no futebol: 'Times fariam zero pontos'

"O futebol é um produto, e esse produto tem que ser divertido", argumentou

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 11:12

Piqué deu entrevista a ex-colega de seleção Crédito: Reprodução

Em participação no podcast Bajo Los Palos, do ex-goleiro Iker Casillas, o ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué sugeriu mudanças no futebol para evitar partidas sem gols. Para ele, é necessário tornar o esporte mais atrativo, especialmente para os jovens, e garantir que os torcedores não saiam frustrados após pagar caro por ingressos. >

Piqué criticou a possibilidade de um jogo terminar 0 a 0, destacando que isso desvaloriza o espetáculo. "Não é possível que você vá a um estádio de futebol, gaste 100 euros, 200 ou 300 e o jogo termine 0 a 0. Algo precisa mudar", afirmou. O ex-jogador propôs que, em caso de empate sem gols, os times não marcassem pontos. Além disso, sugeriu que, a partir dos 70 minutos, as partidas se tornassem mais abertas, incentivando os times a buscar o gol. >

O espanhol, que foi campeão do mundo pela Espanha em 2010 e da Eurocopa em 2012 ao lado de Casillas, defendeu que o futebol precisa se adaptar para manter o interesse das novas gerações. "Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar quase nada no futebol, certas regras para que o futebol seja atrativo. Teria que beneficiar quem busca o gol", explicou. >