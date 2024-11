INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga manipulação de resultados no futebol carioca

Delegacia investiga supostas fraudes ocorridas durante a série B do Campeonato Carioca

A Polícia Civil cumpre, nesta segunda-feira (11), 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em esquema de manipulação de jogos de futebol no Rio de Janeiro e lavagem de dinheiro. A Operação VAR, da Delegacia do Consumidor, investiga supostas fraudes ocorridas durante a série B do Campeonato Carioca deste ano.