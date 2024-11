AO VIVO NA NETFLIX

Popó será o comentarista de luta entre Mike Tyson e Jake Paul

Com transmissão da Netflix, confronto vai ser realizado no estádio do Dallas Cowboys

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 18:52

O ex-pugilista baiano Acelino Popó Freitas será o comentarista oficial da luta entre Mike Tyson e Jake Paul, no dia 15 de novembro. No comando do microfone principal, Luis Felipe Freitas é o responsável pela narração na transmissão da Netflix. O AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys, vai ser o palco do confronto.

Nas regras da luta, estão previstos para acontecer oito rounds de dois minutos e há a permissão de nocautes. O resultado do duelo vai fazer parte dos cartéis oficiais de cada combatente. Última vez que Tyson subiu em um ringue de boxe para uma exibição oficial foi em junho de 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

Mike Tyson x Jake Paul vai ser uma verdadeira luta de boxe. O evento, que vai reunir um dos maiores nomes da nobre arte, aos 58 anos, e o influencer, de 27 anos, que soma dez vitórias e uma derrota contra adversários de terceira linha, foi sancionado como um combate profissional.

Ringue sob efeito de cogumelos

Em entrevista ao podcast Impaulsive, Mike Tyson revelou durante a conversa que faz uso de cogumelos durante as sessões de treinamento e que há a possibilidade de que esteja sob efeito de drogas durante a luta contra o youtuber.

“Preciso usá-los. (...) Sempre treino com os meus cogumelos”, relatou. Sobre a motivação pelo uso, Tyson justificou contando a experiência ao usar o alucinógeno. “Porque eu me sinto maravilhoso. Eles me levam ao paraíso”, disse.

“Caso eu não esteja sob efeitos dos cogumelos, estarei sob efeito de resíduos deles. Não estarei sob efeitos dos cogumelos, mas dos resíduos deles”, afirmou.