Por que Cristiano Ronaldo pinta as unhas dos pés de preto?

Detalhe curioso chamou atenção em foto do jogador

Carol Neves

Publicado em 18 de junho de 2025 às 09:52

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo voltou a chamar atenção fora dos gramados, desta vez por um detalhe nos pés. Em uma foto publicada nas redes sociais ao lado do filho mais velho em uma academia, o atacante de 40 anos apareceu com as unhas dos pés pintadas de preto. A legenda da imagem dizia apenas: "Tal pai tal filho", referindo-se à presença do jovem Cristiano Júnior, que completa 15 anos nesta semana e já marcou gols pela seleção sub-15 de Portugal. >

Não é a primeira vez que Ronaldo aparece com as unhas dos pés esmaltadas. Ele já foi fotografado descalço em outras ocasiões, como em saunas e férias, exibindo o mesmo estilo. Apesar de parecer um toque estético, o uso do esmalte tem uma razão funcional. A prática é comum entre lutadores de artes marciais mistas (MMA), que usam esmalte escuro para reforçar as unhas contra rachaduras e proteger contra infecções por fungos, comuns em ambientes abafados como chuteiras e tênis de treino.>

Segundo o Royal College of Podiatry, no Reino Unido, um estudo sugere que o esmalte pode, de fato, proteger unhas saudáveis contra infecções, embora não haja consenso definitivo na comunidade médica. O principal risco para a saúde das unhas são os fungos da pele, como o pé de atleta, que frequentemente migram para as unhas se não forem tratados. É importante manter uma boa higiene para a região. >

Cristiano Ronaldo com o filho Crédito: Reprodução

UFC>

A escolha de Ronaldo pode ter relação com sua ligação com o UFC. Fã declarado do esporte, o jogador foi visto em janeiro deste ano como convidado VIP em um evento da organização na Arábia Saudita, onde acompanhou o amigo Shara Magomedov, peso médio russo. O uso de esmalte escuro nos pés é comum entre atletas do UFC, e alguns deles adotam estilos mais ousados. O nigeriano Israel Adesanya, por exemplo, afirmou em 2023 que pinta as unhas com efeito de "gotejamento" por estética, mas também por provocação aos adversários.>