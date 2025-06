LIGA DAS NAÇÕES

Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A decisão da Liga das Nações da Uefa será disputada na, Allianz Arena, Munique, às 16h

Portugal e Espanha se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela final da Uefa Nations League. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Portugal x Espanha ao vivo

Portugal

Portugal chega à final com apenas uma derrota em nove jogos, mostrando força e consistência durante a campanha. Na semifinal, os lusos venceram de virada a Alemanha por 2 a 1, com um gol decisivo de Cristiano Ronaldo. Para a final, o técnico Roberto Martínez deve promover mudanças no time titular, incluindo a entrada de Francisco Conceição, destaque contra os alemães. >