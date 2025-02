CAMPEONATO CARIOCA

Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), em Uberlândia

O Flamengo tem mais um desafio no Campeonato Carioca. O rubro-negro irá enfrentar a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira (5), às 19h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, pela 8ª rodada da competição. A partida, aliás, vale muito para os dois lados. >

Campeão da Supercopa do Brasil no último domingo (2), em cima do Botafogo, o Fla ocupa apenas a 5ª posição no estadual e quer um resultado positivo para ter chances de assumir a liderança da Taça Guanabara. Já a Lusa luta contra o rebaixamento e é a vice-lanterna do torneio. Após quatro derrotas seguidas, mira uma vitória para se distanciar do último colocado, o Bangu.>