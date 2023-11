Praia de Salvador recebe campeonato nacional de surfe

A praia de Stella Mares é o palco do surfe nacional durante esta semana. O local recebe o Shell Dream Tour Salvador, correspondente a quinta etapa da Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surfe. O evento teve início na tarde desta terça-feira (14), e conta com a participação de surfistas profissionais de todo o país. Ao todo, 64 competidores da categoria masculina foram divididos em 16 baterias, com quatro surfistas cada. Os dois melhores avançam para a próxima fase, que terá novamente 16 baterias, dessa vez com dois competidores em cada. O torneio vai afunilando em oitavas, quartas e semifinais, até a disputa da grande decisão.

Neste primeiro dia de competição, 32 atletas entraram na água, entre eles Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial em 2015 no World Surf League (WSL). O experiente surfista estava na bateria 7 e avançou para a próxima fase, junto com o carioca Cauã Costa.

O destaque do dia ficou por conta do paulista Edgard Groggia, que teve a maior pontuação no somatório geral: 14,57. O líder da bateria 3 também acumulou as duas maiores notas individuais do primeiro dia de evento: com 7,50 e 7,07.