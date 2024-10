CICLISMO

Praia do Forte recebe a 6ª edição do Desafio Latitude 12 com previsão de 600 atletas

Além da competição esportiva, o evento promove ações de responsabilidade social e geração de renda na comunidade local

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 15:19

A Praia do Forte vai sediar, nos dias 12 e 13 de outubro, a 6ª edição do Desafio Latitude 12 Crédito: Desafio Latitude 12/Divulgação

A Praia do Forte vai sediar, nos dias 12 e 13 de outubro, a 6ª edição do Desafio Latitude 12, única competição esportiva disputada preferencialmente em dupla na Bahia. Este ano, a prova irá reunir mais de 600 atletas nas modalidades trail run e mountainbike, com percursos partindo e voltando para o Polomar Club.

No dia 12, a competição realizará as provas de trail run com desafios de 7 e 15 quilômetros disputados em dupla e 21km disputados individualmente. Já no dia 13 de outubro, a prova será focada nas bicicletas, com percursos de 30 e 60 quilômetros disputados em dupla, além de duas categorias disputadas individualmente: a Gravel, com um percurso de 30km; e a e-bike, para um percurso de 60km.

Para além da competição, visando integrar o Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o Desafio preparou uma programação especial e totalmente gratuita para os pequenos atletas, incluindo uma corrida infantil. No segundo dia, o público mirim também contará com o Latitude New World Bike Kids, uma competição dividida em categorias para crianças entre 2 e 12 anos.

Responsabilidade social e Sustentabilidade

Com circuitos cercados pela natureza e belas paisagens da Praia do Forte, a competição busca oferecer a melhor experiência para atletas amadores que querem superar os seus limites em meio à natureza. Para isso, o Desafio Latitude 12 está atrelado aos valores de desenvolvimento social, com o envolvimento da comunidade local em diversas etapas do evento, e aos valores sustentáveis, com o compromisso de alertar sobre a preservação da natureza nos locais onde as provas serão realizadas.

“Buscamos sempre trazer a comunidade para a construção do evento. Privilegiamos os moradores das redondezas na contratação de serviços, são mais de cem pessoas envolvidas. É o empenho, expertise e dedicação dessas pessoas que nos permite trazer uma competição deste porte para a região. Além disso, oferecemos inscrições gratuitas para atletas com menos recursos participarem desta grande festa do esporte”, explica Raissa Martins, organizadora do evento.

Além disso, o desafio promoverá a Campanha Latitude Solidária, com a finalidade de favorecer crianças e adolescentes da área onde a competição ocorre. “Para participar da iniciativa, atletas e não atletas podem contribuir com bicicletas, tênis, vestuário esportivo e acessórios durante a retirada dos kits da competição. Todos esses materiais serão doados diretamente para crianças e jovens inseridos dentro das comunidades do entorno da prova”, complementa.

Entrega dos Kits

A entrega dos kits para os competidores inscritos nesta edição do desafio ocorrerá entre os dias 10 e 12 de outubro, em dois pontos, a Indiana Ford Iguatemi e o Polomar Club. Abaixo, confira os horários:

Quinta-Feira (10): das 09h às 18h - Indiana Ford Iguatemi - Av. Antônio Carlos Magalhães, 4375 - Parque Bela Vista, Salvador – BA. Modalidades Trail Run e Mountainbike.

Sexta-Feira (11): das 14h às 18h – Arena da prova – Polomar Club - ROD. BA 99, KM 60 - Praia do Forte, Mata de São João – BA. Apenas modalidade Trail Run.

Sábado (12): das 14h às 18h - Arena da prova – Polomar Club - ROD. BA 99, KM 60 - Praia do Forte, Mata de São João – BA. Apenas modalidade Mountainbike.