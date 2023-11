Prefeitura prorroga as inscrições do Bolsa Atleta Salvador até sexta-feira (1)

A Prefeitura prorrogou até sexta-feira (1) as inscrições para o Bolsa Atleta Salvador, programa implementado pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) com o objetivo de apoiar financeiramente atletas e paratletas na capital baiana. A solicitação é gratuita para todos os atletas e paratletas residentes em Salvador que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. A documentação deve ser entregue na sede da SEMPRE (Rua Miguel Calmon, nº 28, 2º andar, setor do protocolo).

"A extensão do prazo visa oferecer mais uma oportunidade para aqueles que não conseguiram se inscrever inicialmente, ampliando as chances de pleitear o Bolsa Atleta Salvador e fortalecer nosso apoio aos talentos esportivos na capital baiana", disse Júnior Magalhães, titular da Sempre.

O objetivo do Bolsa Atleta Salvador é impulsionar a performance de atletas e paratletas por meio de apoio financeiro. Os beneficiários têm a oportunidade de utilizar os recursos para aprimorar suas condições de treinamento e desenvolvimento esportivo. A concessão do benefício será única por atleta ou paratleta, mesmo que participe de outras modalidades esportivas de alta performance, sendo concedido mensalmente de dezembro de 2023 a dezembro de 2024.

O programa prevê quatro categorias, com valores mensais variando de R$300 a R$2.000. A categoria A inclui atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com valor de R$2.000. A categoria B abrange atletas e paratletas internacionais, com valor de R$800. Na categoria C, estão atletas e paratletas profissionais, com R$500. Por fim, na categoria D, estão atletas e paratletas de base/infantil, com R$300.