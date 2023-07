Presidente da CBF banca Ancelotti na Seleção: 'Pode ter certeza'

Na primeira coletiva de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira , um assunto foi recorrente, e justamente aquele que deveria ser incomum numa entrevista de apresentação: como será a sucessão de Diniz no comando da equipe. Durante os cerca de quarenta minutos, muito se perguntou sobre Carlo Ancelotti, sobre eventual participação do italiano nas convocações e, claro, se o atual técnico do Real Madrid assumirá a seleção a partir de julho do ano que vem.

Entre ponderações e (quase) nenhuma demonstração de desconforto com o tema, Diniz preferiu se esquivar do assunto. Disse que isso deveria ser conversado com o presidente da CBF. Ednaldo Rodrigues estava no auditório, mas não sentado à mesa com o técnico para a sabatina.