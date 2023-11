Presidente do Vitória projeta 2024: ‘Temos uma boa base e ela será mantida’. Crédito: Arisson Marinho

Primeiro presidente campeão nacional da história do Vitória, Fábio Mota participou da volta olímpica com a taça no Barradão e comemorou com a torcida em meio aos jogadores na noite deste sábado (18).



“É uma emoção só menor que o nascimento de meus filhos”, disse ao CORREIO, após a vitória por 1x0 contra o Sport, na penúltima rodada da Série B do Brasileiro.



O dirigente também garantiu presença na continuação dos festejos. No domingo (18), às 16h, artistas rubro-negros vão se apresentar no Farol da Barra para comemorar o acesso à elite do futebol nacional e o título da Série B conquistados pelo Vitória.

“Hoje e amanhã eu penso em comemorar, ir para o trio elétrico com Léo Santana, com O Polêmico, com Guig Ghetto e mais um monte de atrações que vamos ter. Na segunda, eu vou ter ressaca, vou beber, tomar todas”, divertiu-se Fábio Mota, que chegou a cogitar renunciar ao cargo no começo do ano, quando familiares foram ameaçados após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Ele se manteve no posto, reformulou o elenco e administrou uma Série B sem crise dentro das quatro linhas. “Nós montamos um planejamento e tudo isso é fruto de muito trabalho. Não tem nada de sorte. (...) Nós tivemos um péssimo início de ano e ficamos fora da Copa do Brasil. Assim que ficamos fora da Copa do Brasil, um mês depois me sentei com minha diretoria, com análise de desempenho, com treinador e montamos uma estratégia”.

Os três melhores colocados do Campeonato Baiano desse ano – Bahia, Jacuipense e Itabuna –, ficaram com as vagas da Copa do Brasil 2024 reservadas à Federação Bahiana de Futebol. Eliminado na fase classificatória do estadual, o Vitória só assegurou a participação no torneio nacional do ano que vem ao conquistar o título da Série B.

“Não poderíamos só voltar para a Série A. Nós iríamos lutar muito por isso, mas não poderia ser eu o presidente do Vitória que ficou fora da Copa do Brasil. Por tudo que a gente fez e trabalhou, o clube não merecia isso e nem o grupo merecia. Trabalhamos forte, com determinação e graças a Deus a glória veio. Além de subir, voltamos para a Copa do Brasil porque somos campeões nacional”, vibrou Fábio Mota.

Em 2024, o Vitória vai disputar quatro competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. De acordo com o presidente rubro-negro, o planejamento inicial para a próxima temporada já está definido e a base do elenco desse ano será mantida.

“Diferente do ano passado, esse ano a gente tem uma boa base. Se você analisar os times nordestinos, nós só perdemos um jogo, que foi para o CRB. O resto ganhamos todos, o que mostrou que temos uma boa base, diferentemente do ano passado, em que tivemos que desmanchar o time para fazer outro. Essa base vai ser mantida. Vamos fazer contratações pontuais, evidente, para o Campeonato Baiano, para a Copa do Nordeste. Série A pra gente começa em abril”, projetou Fábio Mota.