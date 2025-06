ARGENTINA

Procurado por tentativa de homicídio, jogador é preso ao tentar entrar em estádio

Mesmo com mandado em aberto, meia participou de sete partidas, marcou dois gols e deu uma assistência

Carol Neves

Publicado em 17 de junho de 2025 às 10:27

Dylan Vergara Crédito: Reprodução

Dylan Vergara, meia do Real Pilar, foi preso neste fim de semana ao tentar entrar no estádio Alfredo Ramos, em Buenos Aires, para assistir à partida do seu time contra o Comunicaciones, válida pelo Torneio Apertura da Primeira B Metropolitana, equivalente à terceira divisão do futebol argentino. >

O jogador foi abordado durante uma checagem em um dos pontos de controle da entrada do estádio. A polícia identificou que havia um mandado de prisão contra ele por tentativa de homicídio, emitido desde o dia 28 de janeiro. Ele foi imediatamente detido e levado à delegacia.>

O caso ganhou ainda mais atenção pelo fato de Vergara ter jogado normalmente pelo Real Pilar durante toda a temporada, mesmo com a ordem de prisão em aberto. Desde a estreia da equipe no torneio, no dia 8 de fevereiro, o meia participou de sete partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.>

Apesar do episódio fora de campo, o jogo seguiu e terminou com vitória do Comunicaciones por 1 a 0 sobre o Real Pilar.>