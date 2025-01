NOVOS TALENTOS

PSG abre escolinha de futebol na Barra

A PSG Academy Barra terá três campos, programa de intercâmbio e turmas masculinas, femininas e mistas

Marina Branco

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 17:01

PSG Academy Barra Crédito: Divulgação

Os pequenos talentos do futebol soteropolitano ganharam uma nova casa - a Paris Saint-Germain Academy chegou ao Shopping Barra. O objetivo principal da escolinha, chamada de PSG Academy Barra, é oferecer uma formação esportiva que inspire, desenvolva e melhore as habilidades dos jovens jogadores dentro da escola de futebol oficial do clube francês no Brasil. >

Localizada no terraço do shopping, ela ajudará não só na parte física, como também cuidará do desenvolvimento cognitivo e valores educacionais dos atletas. Lá, jovens de 4 a 19 anos poderão treinar nos moldes parisienses, como afirma o vice-presidente da PSG Academy Brasil e diretor Nordeste François Marot: “Seja qual for o nível, cada atleta recebe atenção personalizada que considera o ritmo e as necessidades individuais”.>

O vice ressalta ainda a importância de ter uma unidade na região da Barra para ampliar o acesso ao esporte de qualidade, muito elitizado nas escolinhas de base da Bahia. >

PSG Academy Barra Crédito: Divulgação

Como será a unidade Barra

Os atletas da unidade Barra terão acesso a três campos society com grama sintética nova, com dois técnicos disponíveis em cada um. Além disso, a unidade terá uma assessoria de intercâmbio para os pequenos que quiserem estudar no exterior, e um espaço multiuso com churrasqueiras que pode até ser alugado para eventos.>

Lá, as turmas serão masculinas, femininas e mistas, e toda a estrutura poderá ser conhecida pelas crianças e seus pais no Training Day, das 8h30 às 12h30 deste sábado (25).>

Na inauguração, a escola vai promover o evento Training Day, com acesso livre ao espaço. O Training Day é uma oportunidade para que os pais, responsáveis e atletas conheçam as instalações e a infraestrutura do local. >

PSG Academy Barra Crédito: Divulgação

