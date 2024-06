PSG demonstra interesse em Vini Júnior para substituir Mbappé, diz rádio

De acordo com a RMC Sport, time francês está monitorando de perto a situação do craque brasileiro

Campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid e destaque da temporada, Vinícius Júnior despertou o interesse do Paris Saint-Germain, de acordo com a rádio francesa RMC Sport. O clube está em busca de um substituto para Mbappé, que deixou a equipe para ir ao Real Madrid, justamente o atual time do atacante brasileiro.