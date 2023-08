PSG diz que vai demitir funcionários se Mbappé sair 'de graça'

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. Crédito: Teampics/PSG

A queda de braço entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal L’Equipe, o clube enviou uma carta ao jogador na última sexta-feira (4) citando os problemas que sua saída, ao fim do contrato e sem custos, poderia causar. De acordo com o time, seria preciso demitir funcionários caso esse cenário aconteça.



O atacante tem contrato com o PSG até o dia 30 de junho de 2024. Ele poderia ter renovado automaticamente até 2025, mas optou por não exercer essa clausula. Também vem recusando propostas para estender o vínculo. Caso não seja negociado na atual janela, que fecha na França no dia 1º de setembro, Mbappé pode sair para outro clube em que o time francês receba um centavo sequer.

Além da demissão de funcionários, o PSG alegou outros dois problemas caso o jogador não seja vendido e cumpra o seu contrato normalmente: necessidade de venda de atletas do elenco e revisão da política de integração do time principal para jovens formados no clube.

O time francês estaria convencido de que Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid para assinar contrato no verão de 2024. Neste caso, ele sairia sem o pagamento da multa rescisória. Segundo a imprensa internacional, por fechar com o clube espanhol, o jogador receberia 160 milhões de euros (R$ 833 milhões).

Mas, de acordo com o regulamento da Fifa para transferências, o Real não pode se acertar com Mbappé sem a permissão do PSG - justamente por causa do vínculo até o ano que vem.