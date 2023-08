Quase 100 croatas são acusados de homicídio após morte em briga de torcidas

Quase 100 croatas se apresentaram a um tribunal em Atenas, na Grécia, nesta quarta-feira (9), para responder a acusações de homicídio e organização criminosa. Todos são suspeitos de envolvimento nos atos de violência que levaram à morte de um torcedor grego de 29 anos, horas antes da partida entre AEK Atenas e Dínamo de Zagreb, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. O jogo, que seria disputado na terça-feira (8), acabou adiado. Também acusados de agressão e posse ilegal de material explosivo, os torcedores foram detidos pela polícia e encaminhados ao tribunal. São 103 suspeitos no total, 97 croatas A tendência é que a acusação de homicídio seja retirada para a maioria dos réus conforme a investigação avançar

A Uefa temia que um incidente do tipo pudesse ocorrer, uma vez que os torcedores do Dínamo costumam protagonizar cenas de desordem. Até por isso, já havia proibido a venda de ingressos para a torcida visitante. O time croata tem uma ala de extrema direita em sua torcida, conhecida como "Bad Blue Boys".

Mesmo com a proibição, diversos confrontos foram registrados na Grécia entre a noite de segunda-feira e madrugada de terça. Uma das brigas ocorreu na parte externa do estádio do AEK, em Nea Philadelphia, cidade nos arredores de Atenas.