DE OLHO NELE!

Quem é João Fonseca? Tenista de 18 anos fez história e bateu recorde de Guga

Em sua estreia na chave principal de um Grand Slam, brasileiro superou Andrey Rublev, número 9 do mundo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 10:49

João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open Crédito: Australian Open/Divulgação

João Fonseca teve uma estreia dos sonhos na chave principal de Grand Slam. Nesta terça-feira (14), o jovem tenista de 18 anos venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) -, em 2h23min, e avançou à segunda rodada do Australian Open. A partida consolidou o brasileiro como promessa do esporte.

Essa foi a 14ª vitória seguida de Fonseca, que se tornou profissional em 2024 e veio do qualifying do Australian Open. Agora, ele tentará superar o italiano Lorenzo Sonego, em duelo previsto para quarta-feira (15), para seguir fazendo história no tênis.

O jovem, aliás, já tinha conquistado um feito impressionante. Ao entrar em quadra para enfrentar Rublev, ele se tornou o brasileiro mais novo a estrear em um Grand Slam na Era Aberta, superando Gustavo Kuerten. Guga fez sua primeira aparição em um Grand Slam com 19 anos e sete meses de idade, na edição de Roland Garros de 1996. Ele era o 66º colocado do ranking à época e precisou furar o qualifying para chegar na chave principal, em que acabou derrotado na primeira rodada.

João Fonseca, por sua vez, fez sua estreia aos 18 anos e quatro meses, se tornando o atleta mais novo do país a entrar em ação por um Major desde 1968 - ano do início da Era Aberta, quando os Grand Slams permitiram a participação de tenistas profissionais em seus torneios.

Afinal, quem é João Fonseca?

João Fonseca nasceu em 21 de agosto de 2006, no Rio de Janeiro. Ele começou sua trajetória esportiva no futsal, mas trocou as chuteiras pela raquete após uma lesão. Fora das quadras, ele é torcedor apaixonado do Flamengo.

O atleta ganhou notoriedade em 2022, quando conquistou a Copa Davis Juvenil. Em 2023, venceu o US Open Juvenil e, de quebra, alcançou o ranking mundial da categoria - tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar esse posto.