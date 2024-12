TRANSFERÊNCIAS

Quem é Joaquín Lavega, nova contratação do Fluminense

O atacante de 19 anos foi revelado pelo River Plate e vem se consolidando na Seleção Uruguaia

Marina Branco

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 12:42

Lavega pelo Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (30) a chegada de Joaquín Lavega, atacante de 19 anos que vem como quarto reforço para o clube brasileiro em 2025. Formado pelo River Plate, o jogador já tinha sido cotado pelo Vasco, mas acabou fechando com o tricolor.

Com contrato até o final de 2029 e passagens pela seleção uruguaia, o que mais chama atenção no novo contratado é o desempenho no 1x1, a velocidade e o histórico na base do time nacional. A dúvida fica apenas na adaptação ao nível das competições brasileiras, mais disputadas do que as uruguaias com as quais está acostumado.

Jogando no River há doze anos, Lavega disputou todas as categorias infantis e formativas, estreando no profissional em 2021, aos 16 anos. “É um atacante canhoto rápido, com um arranque e uma velocidade sustentada muito alta”, opinou o jornalista Joaquín Pisa.

“Gosta do 1x1, geralmente encara com a perna hábil. Tem um bom arremate com ambas as pernas, marcou vários gols de perna direita. Apesar da baixa altura (1,72m), tem um bom salto e um bom cabeceio. Seus primeiros gols na primeira divisão, inclusive, foram de cabeça”, completou.

Desde 2022, ele foi ganhando mais espaço no clube, o que o levou à seleção em 2023. Nessa época, o time uruguaio venceu o mundial sub-20 e foi vice do Sul-Americano sub-20 pelo Uruguai, ainda que com Lavega fora da convocação final, por ser mais jovem e pertencer a categorias anteriores.

Na última temporada, ele se consolidou no profissional, assumindo a artilharia com 11 gols, o que soma quase 25% do total do time. No campeonato, ficou no top 5 goleadores, além de dar cinco assistências e ser essencial na luta contra o rebaixamento do River.

Foi no final de 2024, em outubro, que ele foi convocado pela primeira vez à seleção principal de seu país, para os confrontos contra Equador e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas ainda não entrou em campo pela equipe.