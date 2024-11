MMA

Quem é o brasileiro comparado a Anderson Silva pelo presidente do UFC

Carlos Prates lutará a principal luta do UFC Vegas 100 neste final de semana

Marina Branco

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 13:31

Carlos Prates, o "Nightmare" Crédito: Reprodução I Dana White's Contender Series

O presidente do UFC, Dana White, comparou um lutador brasileiro a Anderson Silva, estrela das artes marciais mistas. Carlos Prates, 31, compete no peso meio-médio e vem atraindo olhares de quem acompanha campeonatos de luta. O brasileiro enfrentará o norte-americano Neil Magny neste sábado (9) à noite, pela principal luta do UFC Vegas 100.

No octógono do UFC APEX, em Las Vegas, às 21h, o “The Nightmare”, apelido dado a Carlos que significa pesadelo, protagonizará a luta mais importante do campeonato, em sua quarta apresentação no UFC. Até aqui, foram três vitórias, desde sua estreia contra Trevin Giles em fevereiro. Na ocasião, o lutador venceu por nocaute no segundo round.

A primeira vitória foi seguida pela derrota de Charles Radtke, e de Li Jingliang, no UFC 305. Com isso, são 20 vitórias e 6 derrotas, estando a um triunfo de entrar no ranking dos Top 10 da categoria.

A promessa da luta brasileira veio de Taubaté, interior de São Paulo, e começou a praticar artes marciais ainda adolescente, aos 15 anos. Na época, Carlos Alberto Prates fazia muay thai.

Com o passar dos anos, ele começou a disputar torneios no Brasil, especialmente de striking, que o levaram a morar na Tailândia para melhorar sua luta. Atualmente, com 12 anos de carreira no MMA, ele voltou a treinar em Taubaté, tendo chegado ao UFC há pouco menos de um ano.

O caminho até o UFC começou com um convite para entrar na sétima temporada do Dana White's Contender Series, após seis vitórias consecutivas em lutas profissionais por parte do brasileiro. No reality show, Carlos venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round, e chamou a atenção de Dana.

Assim, ele foi contratado para o UFC, já muito bem conceituado para o presidente. “Suave. Calmo. Violento. Combinações absolutamente incríveis. Ele pode lutar com qualquer um. Do jeito que ele lutou hoje à noite, me lembra Anderson Silva "das antigas", jovem e no auge”, comentou Dana sobre a luta de Carlos com Ramirez.

Outra semelhança entre o Nightmare e o Spider é a especialidade - ambos no kickboxing. Carlos é também faixa preta no jiu-jitsu, com habilidades variadas.

Estatísticas