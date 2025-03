SELEÇÃO BRASILEIRA

Quem substitui Dorival? Parcial da enquete aponta preferido dos torcedores

Os leitores do CORREIO* opinaram em qual técnico poderia assumir a Seleção Brasileira caso Dorival Júnior seja demitido

Marina Branco

Publicado em 26 de março de 2025 às 17:32

Técnicos Crédito: Reprodução I X

A pressão nunca esteve tão grande em cima de Dorival Júnior como após a derrota por 4 a 1 para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo na última terça-feira (25). O resultado foi o pior da história da amarelinha em eliminatórias da copa, e a primeira partida perdida por três ou mais gols de diferença desde o histórico 7 a 1.>

Desde que o Brasil passou sufoco com os "hermanos", os brasileiros têm pedido pela demissão do técnico nas redes sociais, e apontando quem deveria substituí-lo no comando da Seleção Brasileira. Desde que assumiu a equipe, Dorival disputou 16 jogos, dos quais venceu sete, empatou sete e perdeu dois, com 25 gols feitos e 17 sofridos. Assim, o treinador tem um aproveitamento de 58% com a Seleção.>

Os nomes mais comentados para assumir o lugar de Dorival são o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), eleito pelo The Best Fifa e pela Bola de Ouro como melhor técnico do mundo, o espanhol Pep Guardiola (Manchester City), os portugueses Jorge Jesus (ex-Flamengo, atual Al-Hilal), Artur Jorge (ex-Botafogo, atualmente no Al-Rayyan) e Abel Ferreira (Palmeiras), e os brasileiros Filipe Luís (Flamengo), Renato Gaúcho (sem clube) e Rogério Ceni (Bahia).>

Para os leitores do CORREIO*, a melhor escolha seria Jorge Jesus, líder da enquete com 29,4% dos votos. Em segundo lugar, com mais de 10% de diferença, vem Abel Ferreira, com 17,2%. Fechando o top três, aparece o técnico do Bahia, Rogério Ceni, com 15,1% dos votos.>

Em quarto, quinto, sexto e sétimo lugar, respectivamente, aparecem Filipe Luís (13,1%), Pep Guardiola (9,1%), Renato Gaúcho (7,5%) e Carlo Ancelotti (7,4%). Na lanterna da votação, preterido pelos leitores, está Artur Jorge, com apenas 0,2% dos votos.>