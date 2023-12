Quem volta e quem sai? Veja as situações dos emprestados do Vitória

João Pedro pode ser aproveitado pelo Vitória na temporada 2024. Crédito: Victor Souza/Tombense

O Vitória ainda não anunciou oficialmente novos reforços, já que aguarda a aprovação do orçamento, na próxima segunda-feira (18), para efetivar contratações. Mas, enquanto espera a votação, a diretoria rubro-negra já se movimenta nos bastidores. Além de monitorar o mercado, o clube já começou a resolver as situações dos jogadores que voltam após empréstimos para outros times.



Dois jogadores já tiveram seus futuros definidos. O meia Alan Pedro e o atacante Alisson Santos foram negociados e não começam a temporada 2024 na Toca do Leão. O primeiro foi anunciado pelo Campinense-PB e o segundo se apresentou ao Figueirense.

Quem também não deve retornar ao Vitória é o zagueiro Mateus Moraes. O defensor está emprestado ao Yokohama FC, do Japão, até 1º de janeiro de 2024, mas o CORREIO apurou que o jogador deve seguir no futebol asiático. Em 2023, ele disputou 23 partidas, sendo 18 como titular, e deu uma assistência.

Gabriel Santiago é mais um que deve ser negociado em 2024. O meia-atacante iniciou a temporada 2023 no Náutico, onde se destacou com cinco gols em 26 jogos. Depois da eliminação do Timbu na Série C, foi disputado por alguns clubes, com a Ponte Preta levando a melhor. Teve poucas chances na equipe, atuando em apenas dois compromissos. Apesar disso, a Macaca negocia com o Vitória a permanência do atleta.

Outros dois atletas ainda estão em situação indefinida: o volante João Pedro e o atacante Wanderson. João Pedro chegou ao rubro-negro em 2021, emprestado pela Portuguesa Santista, e foi comprado em novembro do mesmo ano. Ele participou de três jogos do Vitória no início do ano, até ser cedido ao Brusque. Depois de 13 partidas entre Campeonato Catarinense e Copa do Brasil, partiu para um novo empréstimo, ao Tombense.

O volante fez 28 partidas pelo clube mineiro na Série B, com um gol e uma assistência. O jogador já recebeu propostas, mas há a chance de ser aproveitado pelo técnico Léo Condé em 2024.

Wanderson, por sua vez, é cria da base rubro-negra e participou de sete jogos pelo Vitória no início de 2023, com um gol marcado. Em abril, foi emprestado ao Athletic-MG, para a disputa da Série D. Foi destaque do Alvinegro na competição, anotando quatro gols em 15 partidas. Ainda está indefinido se o atacante será aproveitado ou negociado em 2024.

Há ainda três atletas que, em teoria, retornam ao longo da temporada. O meia-atacante Ruan Nascimento está cedido ao Figueirense até o fim de março, enquanto Eduardo fica na Portuguesa até o término do Campeonato Paulista. Já o volante Charlys está emprestado ao Hellas Verona até junho de 2024. O clube italiano tem a opção de compra.

Confira as situações dos jogadores:

João Pedro: O volante de 24 anos chegou a disputar três jogos pelo Vitória no início do ano, mas ficou sem espaço nos planos de João Burse. Foi emprestado para o Brusque e, em seguida, para o Tombense. Com contrato até dezembro de 2024, terá situação avaliada pelo rubro-negro.

Wanderson: Depois de iniciar a temporada no elenco rubro-negro, com sete partidas e um gol, o atacante de 20 anos foi emprestado ao Athletic-MG. Esteve em campo em 15 jogos durante a Série D, com quatro gols. Sua situação também está indefinida.

Gabriel Santiago: O meia-atacante de 23 anos começou a temporada no Náutico, onde se destacou. Disputou 26 jogos e marcou cinco gols - um deles na vitória sobre o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Após a eliminação do Timbu na Série C, foi novamente emprestado, dessa vez para a Ponte Preta. Não teve o mesmo brilho, com somente duas partidas na reta final da Série B. Apesar disso, a Macaca negocia a permanência do atleta. Seu contrato com o Leão vai até dezembro de 2024.

Mateus Moraes: O zagueiro de 22 anos chegou ao Yokohama FC, do Japão, no meio da temporada 2022. No início de 2023, teve vínculo renovado por mais um ano, até janeiro de 2024. A tendência é que o cria da base rubro-negra siga no futebol asiático.

Charlys: O volante de 19 anos entrou em campo em duas partidas pelo profissional do Vitória em 2023, até ser cedido ao Hellas Verona, da Itália, em setembro. Até agora, disputou apenas uma partida pela equipe principal. O empréstimo vai até o fim de junho de 2024, e o clube europeu tem opção de compra com valor fixado. Já o contrato com o Leão vai até dezembro de 2026.

Eduardo: O meia de 23 anos começou o ano como titular do rubro-negro, mas acabou perdendo espaço em meio ao primeiro semestre ruim. Foi emprestado ao Náutico, onde fez 17 jogos, sendo oito na formação inicial, pela Série C. Com o Timbu eliminado na primeira fase, assinou com a Portuguesa em setembro. Ele fica no time até o fim do Campeonato Paulista de 2024. Eduardo tem contrato com o Vitória até 2025.

Ruan Nascimento: O meia-atacante teve poucas chances no profissional do Vitória nesta temporada e, em agosto, foi emprestado ao Figueirense. Por causa da eliminação do time na Série C, esteve em campo em apenas seis jogos, incluindo Copa Santa Catarina. O contrato com o Alvinegro vai até 30 de março de 2024, enquanto o vínculo com o Vitória é até o término de 2025.

Alan Pedro: Depois de atuar em apenas um jogo do rubro-negro em 2023, pela Copa do Nordeste, foi emprestado ao Cascavel. Pela equipe paranaense, o meia de 21 anos disputou cinco jogos da Série D, sem participações em gols ou assistências. No fim de novembro, foi anunciado pelo Campinense, onde fica por empréstimo até o fim do Campeonato Paraibano. O vínculo com o Vitória é até 2026.