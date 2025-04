OPORTUNIDADE

Quer trabalhar no Bahia? Clube tem vaga aberta; veja como se candidatar

Currículo deve ser enviado até esta quinta-feira (3)

Trabalhar no clube de coração é o sonho de muitos torcedores. Seja para os apaixonados pelo esporte, ou para aqueles que procuram uma oportunidade no mercado, o Esporte Clube Bahia está em busca de um videomaker para a equipe do clube. A vaga é presencial em Salvador e os currículos deverão ser encaminhados em PDF para [email protected] até esta quinta-feira (3), com o título VIDEOMAKER.>