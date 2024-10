AUTOMOBILISMO

Rally Rota Bahia fará disputas em Lauro de Freitas no próximo domingo (27)

O Rally Rota Bahia chegará a Lauro de Freitas no próximo domingo (27) oferecendo ao público uma competição inédita de automobilismo. A disputa acontecerá no estacionamento do Parque Shopping Bahia, em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura de Lauro de Freitas.