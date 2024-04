LIGA DOS CAMPEÕES

Raphinha brilha, Barcelona vence o PSG e abre vantagem nas quartas

Em um jogo que contou com a estrela do brasileiro Raphinha, o Barcelona conseguiu uma importante vitória sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 2, nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e abriu vantagem na briga por uma vaga às semifinais do torneio.

Os dois times voltam a se encontrar pela fase de quartas de final na semana que vem. Na próxima terça-feira, o Barcelona vai contar com o apoio de sua torcida, para tentar se classificar e se garante com um empate.

Cercado por reviravoltas, o duelo brindou o público que esteve no Parque dos Príncipes, em Paris. O confronto apresentou um PSG bastante ousado no primeiro tempo, com Dembelé e Nuno Mendez aberto pelos lados e Mbappé centralizando as ações.