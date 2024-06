DESPEDIDA

Real Madrid confirma saída do capitão Nacho Fernández para futebol saudita

O jogador vai receber cerca de R$ 58 milhões por ano no novo clube

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2024 às 09:46

Nacho Fernández Crédito: Divulgação/Real Madrid

Capitão do Real Madrid na última temporada, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões, o zagueiro Nacho Fernández se despediu do clube espanhol nesta terça-feira. O experiente jogador, de 34 anos, encerrou uma trajetória de 23 anos pelo time de Madrid ao acertar contrato com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

De acordo com a imprensa espanhola, Nacho tinha a opção de renovar seu vínculo com o Real, mas preferiu aceitar uma proposta polpuda do futebol saudita. O jogador deve receber cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) por ano no novo clube, que acabou de ser promovido à primeira divisão, segundo o jornal Marca.

"O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho a Nacho, uma das grandes lendas do nosso clube", afirmou o clube, em comunicado, entre vídeos e fotos em homenagem ao jogador.

Nacho tem sua carreira totalmente ligada ao Real, desde a infância. Ele chegou ao clube em 2001, quando tinha apenas 10 anos. Defendeu todos os times das categorias de base até ser promovido à equipe principal, em 2012.

"Desde que chegou à nossa escolinha, ainda criança, Nacho tem sido um exemplo para todos e tem o carinho, o reconhecimento e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid. O Real Madrid é e sempre será a sua casa", comentou o presidente do Real, Florentino Pérez.

No total, foram 364 jogos e 26 títulos: seis troféus da Liga dos Campeões da Europa, cinco do Mundial de Clubes, quatro do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Europa, dois da Copas do Rei e cinco da Supercopa da Espanha.

"Nacho encerra sua carreira no Real Madrid como o capitão que levantou a Décima Quinta em Wembley, como um dos cinco jogadores que ganharam seis Liga dos Campeões na história do futebol e com o maior número de títulos na história do nosso clube", escreveu o Real, em comunicado.